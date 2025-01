Canna fumaria a fuoco a Bedizzole: danni al tetto di una cascina

L’intervento in via del Borghetto si è concluso dopo un paio di ore, gli appartamenti non sono stati intaccati dalle fiamme

A A Riduci Ingrandisci È stata la proprietaria a lanciare l’allarme intorno alla mezzanotte, quando cioè si è resa conto che le fiamme stavano intaccando il tetto. A quel punto è scattato l’intervento dei vigili del fuoco che in via Borghetto a Bedizzole sono arrivati da Paitone, Desenzano, Salò e Brescia. Dalla canna fumaria Il tetto della cascina, due piani e il sottotetto, era minacciato dalle fiamme sprigionatesi dalla canna fumaria. Dopo un paio di ore di lavoro il rogo è stato contenuto e poi spento. I danni sono stati circoscritti alla canna fumaria e alle zone appena limitrofe. L’area è stata messa in sicurezza e non è stato necessario evacuare gli appartamenti.

