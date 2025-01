Nel Bresciano vivono più di 255mila cani e gatti

Anche se gli animali domestici più diffusi in Italia sono gli uccelli ornamentali, nei 164 Comuni dell’Ats di Brescia sono iscritti all’anagrafe 193.628 cani e 61.979 gatti. In città ci sono 45 aree cani

Gatto e cane, tra gli animali domestici più diffusi

Ciotole di acqua davanti ai negozi, botteghe con prodotti da forno dedicati, entrata permessa nei ristoranti e, addirittura, in farmacia. Cani e gatti, che fino a pochi anni fa erano solo «animali d’utilità» (per la guardia di bestiame e della casa o per cacciare i topi), oggi sono, per dirla con le parole di molti, «parte della famiglia». A questi si aggiungono migliaia di pappagalli, furetti, criceti e topini, rapaci, rettili e cincillà. Basta andare in qualunque supermercato o garden center p