Cane bloccato vicino a un dirupo, recuperato a Provaglio di Iseo

Intervento di recupero nella zona del Santuario della Madonna del Corno, nel comune di Provaglio di Iseo, dove un cane era rimasto bloccato in prossimità di un dirupo. Sul posto è intervenuto un operatore Saf (Speleo Alpino Fluviale), che ha raggiunto l’animale in condizioni di sicurezza utilizzando specifiche tecniche speleo-alpino-fluviali. Il cane è stato recuperato senza conseguenze e successivamente riconsegnato al legittimo proprietario.