Cane abbandonato a Quinzano mentre in paese è in corso un evento dedicato ai 4 zampe

Un cane meticcio è stato abbandonato a Quinzano, mentre in paese era in corso un evento dedicato ai quattro zampe. «Proprio durante la bella manifestazione di domenica – spiega il sindaco Lorenzo Olivari –, con attività educative e ricreative imperniate sugli animali d’affezione, a poche centinaia di metri di distanza è stato abbandonato un bellissimo e giovane cane maschio. Un docile esemplare di tipo Border Collie purtroppo sprovvisto di microchip e che, per come è stato rinvenuto, sembrerebbe sia stato intenzionalmente lasciato al distributore IP lungo la Sp IX (zona Eurospin)».

Gli agenti della Polizia locale hanno anche controllato le telecamere per accertarsi che il cane abbandonato non avesse preso parte all’evento, come segnalato. «C’era in effetti un esemplare simile – spiega il primo cittadino – ma non era quello ritrovato solo al distributore. L’ipotesi più probabile, stante la situazione, è che, chiunque abbia abbandonato il meticcio lo abbia fatto intenzionalmente sapendo che c’era l’evento e che qualche partecipante amante dei cani si sarebbe fatto prendere da compassione e lo avrebbe preso con sé».

Il cane ora si trova al canile veterinario di Brescia in attesa di essere spostato al Canile Rifugio. Per adozioni contattare i numeri 0303838452 o 0304838454.