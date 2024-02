«Cammini», un ciclo di incontri su pace e convivenza: le date

Unire la parola cammino a termini come riflessione e conoscenza su temi quali la pace, la convivenza tra i popoli e la creazione di un mondo senza barriere, fisiche e spirituali.

È quanto promuovono l’associazione Amici di Bottonaga, Punto Comunità e Consiglio di quartiere Don Bosco, in collaborazione con due parrocchie e il Centro culturale islamico con il ciclo di appuntamenti denominato «Cammini».

Gli incontri

La prima serata «Un cammino per la pace» sarà il 27 febbraio all’oratorio Santa Maria in Silva con Marino Antonelli, partito da Virle Treponti e arrivato fino a Santiago de Compostela e Fatima, e con lui ci sarà don Flavio dalla Vecchia; il 5 marzo al Centro culturale islamico di via Corsica Agostino Zanotti interverrà su «Un cammino attraverso i muri d’Europa» e si potranno ascoltare le testimonianze dei migranti che affrontano la rotta balcanica per scappare dai loro Paesi, chiamato The game.

Il terzo cammino è quello «senza barriere» di cui racconterà Roberto Dalla Pellegrina che è partito da Passirano con il figlio disabile per arrivare a Roma in tandem lungo la via Francigena per riflettere sul tema dell’inclusione sociale, il 12 marzo all’auditorium Livia Bottardi Milani in via Nisida e interverrà don Fabio Corazzina. Ultima testimonianza sarà quella sulla vita da eremita di don Luciano Donatini, che ne parlerà il 19 marzo con don Diego Cattaneo per una riflessione su «Un cammino dell’anima» il 19 marzo al salone Don Bosco. Tutte le serate inizieranno alle 20.30.

«Il titolo dato al ciclo di incontri di riflessione e conoscenza evoca il tema della nostra democrazia, che è un cammino che ha ideali come punti di riferimento - ha affermato l’assessore ai Servizi sociali Marco Fenaroli nella presentazione -. È bello vedere le tre realtà promotrici collaborare senza individualismi, come strumenti di quella democrazia orizzontale che pratichiamo da tempo».

Da Maurizio Zanini degli Amici di Bottonaga sono arrivati i ringraziamenti alle due parrocchie e al centro islamico per la collaborazione mentre per Agostino Zanotti quello proposto «è un cammino della comunità, con testimonianze che lasciano tracce, segni di ciò che han fatto». La presidente del Cdq, Tiziana Cherubini, ha sottolineato come gli incontri offrano occasioni per conoscere storie che solitamente non si vedono in televisione. La consigliera comunale Raisa Labaran, per il Centro islamico, ha evidenziato come il ciclo rappresenti una delle tante tappe «del cammino insieme e senza barriere che il centro islamico sta facendo all’interno della comunità bresciana».