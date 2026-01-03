Camion ribaltato a Lavenone, lunghe code sulla Sp237

Un incidente tra un camion e un’auto, avvenuto poco dopo le 13 lungo la Sp237 nel territorio di Lavenone, sta causando forti disagi alla viabilità. Lo scontro ha provocato il ribaltamento del mezzo pesante, che ha invaso entrambe le corsie della carreggiata: cioè ha bloccato l’intera strada, con lunghe code in entrambe le direzioni.

Coinvolte tre persone, compreso un minorenne, ma tutte fortunatamente in buone condizioni. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale.