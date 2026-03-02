Camion si ribalta ad Azzano Mella: chiuso un tratto di Quinzanese
Alessandra Portesani
I carabinieri stanno deviando il traffico su via Papa Giovanni XXIII. In corso i rilievi per capire cosa abbia causato il ribaltamento
- Camion si ribalta ad Azzano Mella - © www.giornaledibrescia.it
- Camion si ribalta ad Azzano Mella - © www.giornaledibrescia.it
- Camion si ribalta ad Azzano Mella - © www.giornaledibrescia.it
- Camion si ribalta ad Azzano Mella - © www.giornaledibrescia.it
- Camion si ribalta ad Azzano Mella - © www.giornaledibrescia.it
- Camion si ribalta ad Azzano Mella - © www.giornaledibrescia.it
- Camion si ribalta ad Azzano Mella - © www.giornaledibrescia.it
- Camion si ribalta ad Azzano Mella - © www.giornaledibrescia.it
- Camion si ribalta ad Azzano Mella - © www.giornaledibrescia.it
AA
Autoarticolato si ribalta, chiusa la Quinzanese ad Azzano Mella. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 alla rotonda di Pontegatello.
Sul posto sono arrivate svariate forze dell’ordine per gestire la situazione e anche i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo pesante. Sul posto anche il sindaco Matteo Ferrari.
I rilievi, affidati alla Polizia stradale di Desenzano, sono in corso per capire cosa abbia causato il ribaltamento del camion. Intanto i carabinieri stanno deviando il traffico su una contro strada, via Papa Giovanni XXIII.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.