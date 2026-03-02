Camion si ribalta ad Azzano Mella: chiuso un tratto di Quinzanese

Autoarticolato si ribalta, chiusa la Quinzanese ad Azzano Mella. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 alla rotonda di Pontegatello.

Sul posto sono arrivate svariate forze dell’ordine per gestire la situazione e anche i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo pesante. Sul posto anche il sindaco Matteo Ferrari.

I rilievi, affidati alla Polizia stradale di Desenzano, sono in corso per capire cosa abbia causato il ribaltamento del camion. Intanto i carabinieri stanno deviando il traffico su una contro strada, via Papa Giovanni XXIII.