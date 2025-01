Camion in fiamme, tangenziale Sud chiusa all’altezza di Buffalora

Un mezzo pesante ha preso fuoco questa mattina lungo la tangenziale Sud, all’altezza dell’uscita di Buffalora. La strada è chiusa in direzione di Iseo per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero persone ferite.

Si stanno formando lunghe code in direzione di Brescia.