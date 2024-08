Calvisano piange la scomparsa di Claudio Migliorati

Come un fulmine che squarcia la notte in un cielo limpido d’estate: è l’impatto della scomparsa di Claudio Migliorati nella tarda serata di venerdì, quando un malore si è portato via il 72enne mentre era a casa.

La triste notizia ha lasciato inevitabile sgomento a Calvisano: da sempre residente qui, l’uomo - tra gli imprenditori della Fly Flot nonché capogruppo degli Alpini e pilatro della Croce Rossa - era infatti un importante riferimento per molti. Tra i tanti, figurano, appunto, i membri del comitato locale della Croce Rossa: un sodalizio, questo, di cui è stato fondatore, più volte presidente e commissario, prestando poi servizio con passione e dedizione come volontario.

«Grazie a lui siamo oggi attivi sul territorio, specie in una sede attrezzata a dovere - osserva Desirè Treccani, attualmente al vertice del direttivo -. Siamo enormemente riconoscenti per il suo operato: la generosità di cui era portatore è stata ed è un modello a cui ispirarci. Nella difficoltà del momento, ci stringiamo in particolare alla moglie Maria, ai fratelli e ai figli, anch’essi volontari della nostra associazione».

Il ricordo degli Alpini

Al contempo, si uniscono al dolore gli Alpini del paese, di cui Claudio era capogruppo: «Ti auguriamo di continuare a peregrinare per le amate montagne, sempre con il sorriso e una mano tesa verso il prossimo». Un messaggio, questo, a cui è seguito quello dell’Ana di Brescia. Il sindaco Angelo Formentini ne ricorda «l’umanità dimostrata come papà, fratello, nonno e imprenditore a lungo impegnato nel volontariato».

In attesa dei funerali di lunedì alle 16 nella parrocchiale, il feretro giace alla Fly Flot: la ditta calzaturiera è una «seconda casa» per la famiglia Migliorati. Ditta che lo stesso Claudio ha contribuito a far conoscere nel mondo.