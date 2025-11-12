Giornale di Brescia
CronacaBassa

Calvisano, auto rubata riaffiora dalle acque del fiume Chiese

Simone Bracchi
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del fuoco: per recuperare il veicolo è intervenuta l’autogrù
L'auto rubata riaffiora nelle acque del fiume Chiese
L'auto rubata riaffiora nelle acque del fiume Chiese - © www.giornaledibrescia.it
In auto non c’era nessuno, dunque non si registrano feriti. Ma chi ha visto quella Fiat 500 bianca  nel Chiese, in un primo momento non poteva saperlo. Come non poteva sapere che il veicolo, riaffiorato dalle acque del fiume, fosse stato rubato.

Il fatto

L’allarme al 112 è arrivato poco prima delle 13.30: sul posto, in una zona sterrata, non molto distante da via Canove a Calvisano, sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del fuoco e anche i carabinieri della Compagnia di Desenzano, per quello che poteva sembrare un drammatico incidente stradale. E, invece, dopo i primi accertamenti è emerso che nell’auto non ci fosse nessuno e che la 500 era stata rubata nei giorni precedenti a Montichiari. Sul caso stanno indagando i militari. Mentre per il recupero si è reso necessario l’intervento di un’autogrù.

Argomenti
auto rubatafiume ChiesecarabinieriindaginiCalvisano
