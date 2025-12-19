Calvagese, si chiude oggi il trasloco di tutti i volumi

Una biblioteca più accessibile, moderna e integrata nella vita sociale del paese. Con questo obiettivo il Comune di Calvagese ha deciso di trasferire la biblioteca civica all’interno del Centro sociale polifunzionale «Aldo Cominelli» di via Paolo Borsellino.

Il trasloco sarà completato entro la giornata di oggi, mentre l’apertura al pubblico della nuova sede è prevista per l’inizio del nuovo anno.

L’operazione è stata resa possibile grazie a fondi regionali, destinati all’acquisto di nuovi arredi e dotazioni multimediali. Il trasferimento permette di superare i limiti della sede precedente, ritenuta inadeguata sotto vari aspetti: difficoltà di accesso, mancanza di requisiti antincendio e scarsa disponibilità di parcheggi.

La nuova collocazione segna un cambio di passo anche sul piano della visione culturale: la biblioteca viene pensata come spazio aperto, inclusivo e multifunzionale, capace di favorire la socialità, la cultura e la partecipazione attiva di tutte le fasce d’età. Non solo un luogo per prendere in prestito libri, ma anche un ambiente dove si intrecciano lettura, incontri, laboratori e momenti intergenerazionali.

All’interno del Centro sociale polifunzionale, che già ospita attività dedicate alla terza età, la biblioteca potrà offrire anche agli anziani nuove occasioni di stimolo e aggregazione: dalla lettura condivisa alla visione di film, fino ai giochi di memoria e di strategia, in un contesto facilmente accessibile e sicuro.

L’integrazione tra funzioni culturali e sociali è uno degli obiettivi principali del progetto. La biblioteca diventa così uno strumento di comunità, inserito in uno spazio vivo e frequentato, pensato per promuovere il benessere, la cultura e il dialogo tra generazioni.