Calvagese, precipita dal tetto mentre lavora: grave un uomo

Un giovane uomo, del quale al momento ni si conoscono ancora le generalità, è precipitato dal tetto di un edificio da un’altezza di 11 metri mentre stava lavorando. Sono queste le prime informazioni che arrivano da Calvagese della Riviera: il fatto è successo poco prima delle 15.30 in via Trieste, nella frazione di Carzago.

Sul posto, viste le gravi condizioni della persona ferita, è atterrato anche l’elisoccorso decollato da Bergamo. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Desenzano.