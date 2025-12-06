Giornale di Brescia
Calvagese, precipita dal tetto mentre lavora: grave un uomo

Simone Bracchi
Sul posto, in via Trieste nella frazione di Carzago, è atterrato anche l’elisoccorso da Bergamo
Elisoccorso (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Elisoccorso (foto d'archivio)
Un giovane uomo, del quale al momento ni si conoscono ancora le generalità, è precipitato dal tetto di un edificio da un’altezza di 11 metri mentre stava lavorando. Sono queste le prime informazioni che arrivano da Calvagese della Riviera: il fatto è successo poco prima delle 15.30 in via Trieste, nella frazione di Carzago.

Sul posto, viste le gravi condizioni della persona ferita, è atterrato anche l’elisoccorso decollato da Bergamo. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Desenzano.

