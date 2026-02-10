Giornale di Brescia
Calvagese, frontale tra un’ambulanza e un furgone: due feriti

Alice Scalfi
Ad avere la peggio sono stati due operatori del mezzo di soccorso, portati alla Poliambulanza in codice giallo. L’incidente è avvenuto nella frazione di Carzago
  • Il frontale a Calvagese
    Il frontale a Calvagese - © www.giornaledibrescia.it
Violento incidente nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14.30, nella frazione di Carzago di Calvagese, lungo via Guglielmo Marconi. Per cause ancora in corso di accertamento, un’ambulanza e un furgone si sono scontrati frontalmente. Immediato l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari della Cosp di Bedizzole, l’automedica e una squadra dei Vigili del fuoco.

Le persone coinvolte

Coinvolta un’ambulanza appartenente a un’associazione di volontariato con sede a Gavardo: fortunatamente a bordo non c’erano pazienti. Ad avere la peggio sono stati due operatori del mezzo di soccorso: il conducente, un uomo del 1968, e una volontaria dell’equipaggio, classe 1964. Entrambi sono stati trasferiti in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.

Illeso il conducente del furgone, un giovane nato nel 2003. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. A effettuare gli accertamenti la Polizia locale delle Colline Moreniche del Garda.

Argomenti
