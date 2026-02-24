A Calvagese la cura degli spazi pubblici parte dai cittadini

Una fontana curata, un parco più pulito, aiuole che tornano a fiorire: a Calvagese la cittadinanza attiva non è uno slogan, ma un patto firmato nero su bianco. Il Comune rilancia lo strumento dei patti di collaborazione e invita i cittadini – maggiorenni e minorenni – a farsi avanti per prendersi cura di spazi e beni comuni, con proposte concrete e condivise.

Di cosa si tratta

Il riferimento è al regolamento approvato nel 2023, che disciplina la collaborazione tra amministrazione e cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni urbani. In questi mesi sono già partiti tre percorsi: «Calvagese comunità che cura: pulita è meglio!», il patto «Insieme per la fontana» e «Aiuole in fiore», dedicati alla manutenzione e alla valorizzazione di aree verdi e luoghi simbolici del paese.

Si tratta di interventi concreti, nati da proposte dei cittadini e tradotti in accordi che fissano impegni reciproci e obiettivi condivisi. La logica è semplice: il cittadino propone, il Comune valuta e, se il progetto è coerente con l’interesse pubblico, si sottoscrive un patto che definisce modalità operative, durata e responsabilità. Non c’è finalità di lucro; può essere previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, come indicato negli avvisi pubblici.

Partecipazioni e proposte

Possono partecipare singoli, gruppi informali, associazioni e realtà anche di natura sociale o imprenditoriale, purché orientate alle finalità previste. L’intento è ampliare la platea di chi si prende cura del territorio, coinvolgendo anche chi finora non ha trovato un canale per mettere a disposizione tempo, competenze o idee. Le proposte vanno presentate compilando l’apposito modulo e inviandolo via mail agli indirizzi indicati nell’avviso oppure consegnandolo in municipio. L’obiettivo è trasformare la buona volontà in progetti riconosciuti e accompagnati dall’ente, rendendo più strutturata la partecipazione alla vita del paese e rafforzando il senso di comunità. Per informazioni è attivo il numero 030.601025 (interno 7).