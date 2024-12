Calovini nominato consulente per il Ministero agli affari europei

Il deputato di Fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini è stato nominato nel corso del Consiglio dei ministri di ieri consulente giuridico per gli Affari Europei del ministro Tommaso Foti. La nomina sarà formalizzata solo nelle prossime ore ma l’incarico ormai è ufficiale.

«Ho appreso dal Ministro Tommaso Foti della proposta di nominarmi come consigliere giuridico per le politiche europee presso il suo dicastero. È chiaramente per me un onore il fatto che possa dalle prossime settimane poterlo affiancare su temi di politica europea specie in un momento così importante per la nostra nazione e per l’Europa intera». Un nuovo incarico per il parlamentare bresciano che in questi anni si è dedicato molto alla politica estera.

Incarichi

Già capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione esteri e affari comunitari, Calovini è anche componente della delegazione parlamentare italiana alla Nato ed è vicepresidente del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’assemblea del Patto atlantico. Nei mesi scorsi è stato anche relatore d’Aula del decreto per il Piano Mattei.

Ma il lavoro con la politica estera è iniziato anni addietro grazie anche allo stretto rapporto con l’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Santagata che ha permesso a Calovini di intessere relazioni con le principale rappresentanze diplomatiche in Italia.