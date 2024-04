Calo delle temperature, prorogata l’accensione del riscaldamento fino al 6 maggio

La sindaca di Brescia Laura Castelletti ha autorizzato una proroga dell’accensione degli impianti termici per una durata massima di sette ore giornaliere fino al prossimo sei maggio.

Una decisione presa alla luce del drastico calo delle temperature di questi ultimi giorni. Gli impianti potranno essere messi in funzione tra le 5 e le 23 di ciascun giorno: dal Comune ricordano che la temperatura, come previsto dalla normativa, non dovrà superare i 20 gradi Celsius (con due gradi in più di tolleranza). Il valore massimo per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili è invece di 18 gradi (sempre con una tolleranza di due gradi in più).

Dalle limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione sono esenti alcune tipologie di strutture e impianti termici, consultabili nell’allegato presente nell’articolo.