Brescia cerca giovani artisti per rileggere la Vittoria Alata

Il Comune di Brescia ha aperto una call rivolta a giovani artiste e artisti per celebrare i duecento anni dalla scoperta della Vittoria Alata, scoperta nel 1826 durante gli scavi nel complesso del Capitolium. La statua fu trovata nascosta in un’intercapedine murata tra il tempio e il colle Cidneo, probabilmente protetta lì in epoca tardoantica per salvarla dalle incursioni barbariche. Da allora è diventata uno dei simboli più riconoscibili della città.

L’avviso pubblico, intitolato «Vittoria 200 - Forever young», selezionerà opere contemporanee ispirate alla celebre statua romana. I lavori scelti saranno esposti la prossima estate negli spazi di Mo.Ca in via Moretto.

La call

L’invito è rivolto a artiste e artisti tra i 18 e i 35 anni, che possono partecipare singolarmente oppure come collettivo. Le opere selezionate faranno parte di una mostra pensata per mettere in dialogo il patrimonio antico con la sensibilità contemporanea. Il progetto chiede alle giovani generazioni di confrontarsi con il significato che la Vittoria Alata può avere oggi. Non solo come reperto archeologico, ma come immagine capace di parlare al presente.

L’idea alla base dell’iniziativa è quella di rileggere la statua alla luce dei temi attuali: conflitti, trasformazioni sociali, cambiamenti nelle relazioni tra le persone. In questa prospettiva la figura della Vittoria diventa un simbolo da reinterpretare, legato alla possibilità di superare disuguaglianze, paure e divisioni.

La call non pone limiti dal punto di vista tecnico. Le opere potranno essere realizzate con pittura, scultura, fotografia, installazioni multimediali o digitali. Particolare attenzione sarà data alle opere che rifletteranno sugli elementi iconografici della statua. Tra questi lo scudo mancante – uno degli aspetti più noti della Vittoria Alata – interpretato spesso come un vuoto simbolico. Ma anche la posa dei piedi, che nella tradizione iconografica richiama il dominio sul male, e il trattamento delle pieghe della veste, dettagli che nei secoli hanno influenzato anche la moda e l’immaginario visivo.

Scadenza a maggio

Per partecipare alla selezione occorre presentare la domanda entro il 4 maggio 2026. L’avviso pubblico completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Brescia.