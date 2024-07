Ondate di caldo sui cantieri a Brescia: previsto un peggioramento

Ieri a Desenzano quattro operai della Tav sono stati colti da malore nel tunnel. Il sindacato: «Meno ore e cassa integrazione, la salute è il bene più prezioso»

Le temperature per chi lavora all'aperto sotto il sole sono intollerabili - © www.giornaledibrescia.it

Il caldo e l’afa non hanno ancora raggiunto i picchi previsti per i prossimi giorni. Non è stato necessario: nelle ultime 48 ore hanno comunque lasciato un segno pesantissimo nei cantieri disseminati nella provincia. E la probabilità che la prossima settimana colpiscano in modo ancora più duro è elevatissima. Sensi vietati e strade sbarrate: i cantieri dell’estate in città I rischi La combinazione diabolica tra il blocco dell’impianto di areazione del tunnel nel quale stanno lavorando e le tempe