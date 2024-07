Caldo, Brescia da bollino arancione il 17 e il 18 luglio

Brescia viene segnalata con un bollino arancione oggi e domani per ondata di calore dal ministero della Salute, che monitora 27 città italiane con un bollettino che viene aggiornato quotidianamente.

L’arancione indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più fragili, come malati e anziani.

Secondo Arpa Lombardia inoltre, che mette in correlazione le ondate di calore anche con il tasso di umidità, nelle giornate dal 17 al 18 luglio viene segnalato un disagio forte per queste condizioni nel nostro territorio.