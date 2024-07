Anche oggi sono previste temperature elevate a Brescia: bollino arancione

Il grande caldo è arrivato in provincia di Brescia e anche oggi nel bollettino del ministero della Salute la nostra città è indicata con il bollino arancione, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per alcune categorie della popolazione come anziani e persone fragili.

Stando all’ultimo aggiornamento, oggi sono previsti 33 gradi alle 14, con una temperatura massima percepita di 37 gradi. Per domani, venerdì 12 luglio, è però previsto un calo delle temperature.

Oltre a Brescia ci sono altre otto città con il bollino arancione oggi (Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze, Pescara, Torino, Verona e Viterbo), mentre le nove da bollino rosso sono Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. Il bollino rosso, secondo la valutazione del ministero della Salute, indica «condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute».