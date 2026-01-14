Giornale di Brescia
Caldaia in tilt a Rudiano: domani asilo, elementari e medie saranno chiuse

Alessandra Portesani
Sono già in corso gli interventi tecnici necessari per il ripristino del regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento: le attività didattiche riprenderanno regolarmente venerdì 16 gennaio
Le scuole di Rudiano - © www.giornaledibrescia.it
Caldaia in tilt nonostante le manutenzioni: le scuole rimangono chiuse per un giorno a Rudiano.

«Nonostante le manutenzioni effettuate – spiega il sindaco Andrea Gallina –, si sono presentati problemi agli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici comunali, che hanno causato disagi a studenti, famiglie e personale scolastico. Le temperature particolarmente rigide registrate negli ultimi giorni hanno infatti messo in evidenza nuovi guasti alle caldaie, rendendo impossibile garantire condizioni ambientali adeguate allo svolgimento delle lezioni».

Sicurezza

L’Amministrazione comunale ha quindi diffuso un avviso ufficiale alle famiglie, disponendo la chiusura, solo per oggi, di tre plessi, l’asilo, le elementari e le medie. Dietro la decisione ci sono, come precisa il sindaco di Rudiano, «motivi di sicurezza e tutela della salute degli studenti». Secondo quanto comunicato dalla Giunta Gallina, sono già in corso gli interventi tecnici necessari per il ripristino del regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento.

«Il provvedimento ha carattere temporaneo e cautelativo ed è stato assunto in accordo con le Direzioni scolastiche – conclude –. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente venerdì 16 gennaio».

Argomenti
scuole chiuseRudiano
  3. Ricarica la pagina se necessario