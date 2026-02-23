Caldaia guasta al Villaggio Sereno: intossicato bimbo di 9 anni

Cinque persone, una intera famiglia, sono state portate in ospedale questa mattina per una lieve intossicazione da monossido di carbonio. Si tratta di due adulti e di tre minorenni, un bimbo di 9 anni e due ragazze rispettivamente di 13 e 16 anni che vivono in un appartamento al villaggio Sereno in città.

L’intervento

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, per un guasto alla caldaia si è infatti sprigionato il pericoloso gas all’interno dell’abitazione. Avvertiti alcuni segni di malessere, sono stati gli stessi residenti a chiedere l’intervento delle squadre di emergenza e al Sereno sono arrivati medici e infermieri oltre ai Vigili del fuoco.

Mentre tutta la famiglia veniva soccorsa e trasferita in ospedale, per loro assegnato il codice giallo, i tecnici hanno riscontrato l’origine della dispersione del pericoloso gas, dalla caldaia appunto, e bloccato il sistema in attesa della riparazione e della conseguente messa in sicurezza.