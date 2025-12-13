Giornale di Brescia
Calcinato, prende fuoco il tetto di una casa: nessun ferito

Il rogo è divampato all’alba, sul posto due squadre dei Vigili del fuoco per spegnerlo e mettere in sicurezza l’area
L'intervento dei Vigili del fuoco
Incendio al tetto di un’abitazione a Calcinato, in via Solferino. Il rogo è divampato all’alba, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco (una proveniente da Brescia, l’altra da Desenzano del Garda) con il supporto di un’autoscala, un’autobotte e un carro aria. Non ci sono feriti né intossicati.

La casa è risultata inagibile, il comune si è attivato per trovare una collocazione temporanea, la famiglia (mamma papà è una bimba) farà sapere se non trova null’altro. Al momento sono ospiti da familiari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incendiotettoCalcinato
