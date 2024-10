Calcinato: addio a Tecla Pluda, insegnante e madrina degli Alpini

Alice Scalfi

La 68enne era una figura centrale per la comunità: la maestra è morta in seguito al maxitamponamento di sabato pomeriggio. Martedì il funerale

Tecla Pluda era una figura centrale nella comunità di Calcinato, amata per il suo impegno come insegnante alle scuole elementari Ferraboschi e per la sua costante presenza nelle attività sociali e religiose del paese. Era molto più di una maestra: madrina degli Alpini, membro del consiglio pastorale, attiva in oratorio e sempre pronta a sostenere chiunque avesse bisogno. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto profondo. L’incidente Tecla è morta nella notte tra sabato e domenica a segui