Inquinamento, il Garza marrone e maleodorante a Caino

A Caino il Garza si è trasformato per qualche ora in fiume marrone e maleodorante. Lungo le sue sponde sono stati trovati anche 15 pesci morti. È quanto successo ieri, alle 18, in zona Fucina, secondo quanto riporta il sindaco Cesare Sambrici.

La dinamica

È accaduto tutto ieri sera, intorno alle 18, quando alcune persone che stavano passeggiando hanno iniziato ad avvertire un cattivo odore. Qualcuno si è così avvicinato al fiume e – notando il colore insolito e i pesci morti – ha subito allertato i soccorsi. «Ci siamo subito attivati – dice il primo cittadino –. Grazie all’intervento immediato del corpo forestale di Concesio e dell’Azienda Servizi Valtrompia, siamo riusciti a prelevale un campione delle acque. Ora sono in corso gli accertamenti per capire cosa è successo».

«Per fortuna non ci sono stati danni gravi – continua Sambrici –. Abbiamo il sospetto che sia stato qualcuno a versare nel fiume qualche sostanza. Al momento però sono solo ipotesi». L’episodio fa ancora di più discutere dato che non è il primo: «Anche gli scorsi anni è capitato che il fiume diventasse marrone e maleodorante – dichiara il sindaco –. Purtroppo non siamo mai a riusciti a capire la causa. Speriamo che questa volta l’esito sia diverso». Ieri, dopo qualche ora, le acque del fiume sono tornare al loro colore, grazie anche alle piogge forti che hanno aiutato a ripulirlo.