Caduto nella notte l’enorme pino in piazza a Toscolano Maderno

È caduto nella notte tra venerdì e sabato l’enorme pino di piazza san Marco a Toscolano Maderno, fortunatamente senza provocare danni a cose o persone. Già dalla prima mattina uomini della Protezioni civile, operai del Comune e Polizia locale hanno erano al lavoro per sgomberare lo spazio pubblico e mettere in sicurezza tutta l’area.

A darne notizia è la stessa Amministrazione comunale che, sulla propria pagina Fb, tiene inoltre a precisare come solo nell’autunno dello scorso anno avesse predisposto le perizie sulle piante monumentali della piazza con specifiche prove di trazione e resistenza. Prima di queste, le ultime verifiche risalivano agli anni 2015-16. Un dettaglio di rilievo aggiunto proprio per rassicurare i cittadini circa la tenuta degli alberi. Le concause delle caduta dell’enorme pianta sarebbero da ricercare invece nell’ondata di maltempo dell’ultimo mese e nell’inconsueto livello del lago. Sono tuttavia in corso valutazioni tecniche per ulteriori verifiche.