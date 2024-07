Cade dal ponteggio e picchia la testa: grave un operaio

Un operaio è stato portato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da un ponteggio di circa due metri e aver picchiato la testa. Il fatto è avvenuto questa mattina in un cantiere in via Orzinuovi, a Brescia.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo di circa 50 anni stava trapanando un muro nel piano interrato dell’immobile, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte di Ats, è caduto picchiando la nuca. Da capire anche se indossasse il caschetto.

L’uomo al momento del trasporto in ospedale era cosciente, ma le sue condizioni restano comunque gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.