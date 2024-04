Cadono nel fiume Chiese a Vobarno, due ragazze soccorse con l’elicottero

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri a Vobarno per soccorrere due ragazze cadute nel fiume Chiese in prossimità della presa d’acqua per l’impianto idroelettrico. L’abbondante afflusso d’acqua le ha trasportate fin ad un isolotto al centro del fiume.

Sul posto sono state inviate sia squadre del comando vicino sia la quella fluviale dotata di attrezzatura specialistica per questi interventi.

Le ragazze sono state soccorse quindi dal personale dell’elisoccorso giunto sul posto, che ha recuperato le malcapitate con il verricello. Entrambe erano in ottime condizioni e tutto su è concluso con un grosso spavento.