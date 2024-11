Cadono calcinacci dal soffitto di un’aula: niente lezioni alla Bertolotti

Paura questa mattina in una classe della scuola elementare Bertolotti nel quartiere Fornaci in città. È crollata infatti una parte del soffitto vicino alla porta di ingresso dell’aula che ospita una terza classe. Nessuno dei bambini è rimasto coinvolto. La classe ovviamente resterà inagibile fino a quando non sarà messo in sicurezza il soffitto e i bambini sono in gran parte tornati a casa.



I tecnici del Comune e un ingegnere sono sul posto: verrà fatto un controllo su tutti e due gli edifici.