Cade un albero sulla Sp 12 a Clusane d’Iseo: disagi alla viabilità

Mentre la pioggia battente non sembra per ora creare problemi in buona parte della provincia di Brescia con l'eccezione del lago di Garda, a causa della caduta di una pianta, la viabilità sulla Sp 12 di Clusane d’Iseo è fortemente rallentata.

Il personale addetto e le forze dell’ordine sono già al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile la regolare circolazione del traffico.

Restano lunghe code e rallentamenti.