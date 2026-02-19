Giornale di Brescia
Precipita da un tetto a Brescia: gravissima una donna

Simone Bracchi
L’episodio è avvenuto in via Leonardo da Vinci: tutto lascia credere che si sia trattato di un gesto estremo. A dare l’allarme sono state alcune adolescenti
  Donna cade da un tetto a Brescia
    Donna cade da un tetto a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Precipita dal tetto di uno stabile abbandonato di pertinenza dell’ex Enel in via Leonardo da Vinci a Brescia: gravissima una donna. È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì. Al momento la cosa certa è che una giovane donna è caduta dal tetto dell’edificio, facendo un volo di circa 10 metri.

La donna è stata trasportata all’ospedale Civile intubata, le sue condizioni sono critiche. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno effettuato anche un’ispezione sul tetto, i poliziotti della Volante, che indagano sul caso, e gli agenti della Polizia locale per gestire la viabilità.

Le indagini restano aperte, ma tutto lascia credere che si sia trattato di un gesto estremo. Alcune adolescenti l’hanno vista sul tetto, hanno cercato di parlarle ma non hanno ricevuto risposta. Sono state loro ad avvertire le forze dell’ordine.

cadutatettotentato suicidioBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario