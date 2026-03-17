Perde il controllo del parapendio e precipita: ferita 23enne
È accaduto questa mattina a Sale Marasino, sul lago d’Iseo. È caduta da un’altezza di sei metri: fortunatamente non sarebbe grave
La 23enne è caduta da un'altezza di sei metri - Foto di repertorio
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Ha perso il controllo del suo parapendio in fase di atterraggio ed è caduta da un’altezza di sei metri su un terreno erboso. Brutta avventura per una ragazza di 23 anni che stamattina stava veleggiando sul lago di Iseo.
Come detto, al momento dell’atterraggio a Sale Marasino si è procurata un brutto trauma al bacino per la caduta violenta. Non è da escludere che durante la fase di atterraggio un’improvvisa folata di vento possa aver sconvolto i piani della giovane sportiva, costringendola alla caduta. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.
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