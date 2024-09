Cade nel bosco e non rientra, fungaiolo bresciano soccorso in Trentino

Disavventura per un bresciano di 68 anni, originario di Prevalle, che è stato soccorso questa sera attorno alle 21.30 nei boschi di Castel Condino (Trento).

L’uomo era uscito in mattinata a funghi con un amico sull’altipiano di Boniprati, località sopra malga Table a 1.500 metri e molto apprezzata dai fungaioli della nostra provincia. Tornato al punto di partenza dopo l’ora di pranzo, il pensionato che era uscito con il 68enne si è allarmato per il mancato rientro dell’amico e ha immediatamente allertato i soccorsi. Per cercarlo sono giunti gli uomini del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e la Guardia di Finanza con tanto di elicottero.

Dopo diverse ore di apprensione, quando ormai la luce era calata e si cominciava a temere il peggio, l’uomo è stato trovato non distante da malga Table. Era ferito a causa di una caduta e ciò non gli aveva permesso di rientrare: fortunatamente però le sue condizioni non sono gravi ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti.