Cade in una scarpata a Montisola, per il recupero serve il Soccorso alpino

Intervento di soccorso difficile a Montisola per tentare di recuperare un uomo ferito, cosciente, che si è trovato in difficoltà ed è caduto precipitando in una scarpata lungo un sentiero impervio. I vigili del fuoco hanno richiesto un appoggio aereo e a Montisola è stato quindi mandato un elicottero del Soccorso alpino di Breno.

Secondo le prime testimonianze l'uomo si sarebbe trovato in difficoltà e sarebbe quindi caduto. Ma, come detto, sarebbe cosciente e in grado di rispondere e agevolare le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco che in questo momento si stanno attrezzando per portare soccorso e garantire la necessaria sicurezza per gli operatori in tutte le attività di recupero dell'uomo dal dirupo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Chiari.