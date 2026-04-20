Cade in bici in San Gottardo: il recupero anche con l’elisoccorso

Un ciclista è rimasto ferito dopo un incidente lungo un sentiero in località San Gottardo, nella serata di ieri, facendo scattare l’intervento dei soccorsi.

Intorno alle 20, alla Sala operativa provinciale dei Vigili del fuoco è arrivata la richiesta di aiuto. Immediatamente è stata inviata una squadra dal comando di via Scuole, con il supporto di personale specializzato Saf (speleo alpino fluviale), impegnato nella localizzazione e nel recupero dell’infortunato.

Una volta individuata, la persona è stata stabilizzata sul posto e successivamente trasportata dal personale dei Vigili del fuoco e del 118 tramite barella spinale. Il recupero è stato completato con l’intervento dell’eliambulanza, che ha provveduto al trasferimento in ospedale.