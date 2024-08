Cade in bici a Raffa di Puegnago, un uomo grave in ospedale

È stato trasportato in elicottero all’ospedale Civile in codice rosso il ciclista di 59 anni che attorno alle 8 è caduto in via Videlle, a Raffa di Puegnago.

Sembra che l’uomo, residente in zona, abbia fatto tutto da solo: avrebbe urtato il paletto di una recinzione mentre si trovava in sella ed è caduto a terra, riportando gravi ferite al volto e alla schiena.

Sul posto per soccorrerlo i Volontari del Garda e l’eliambulanza giunta da Verona. Al loro arrivo il 59enne era cosciente, ma vista la gravità delle sue condizioni prima del trasferimento al Civile è stato intubato.