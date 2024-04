Cade dalla scala mentre ristruttura un ex albergo in Val Palot: grave un uomo

La Redazione Web

Il 37enne è stato trasferito in ospedale in elisoccorso a Bergamo in condizioni critiche

I soccorsi. Un’eliambulanza impegnata in un’attività di supporto

A A Riduci Ingrandisci Un uomo di 37 anni è caduto da una scala durante i lavori di ristrutturazione di un ex albergo nella zona della Val Palot. A quanto risulta, si è sentito male mentre stava lavorando ed è precipitato. L’uomo è stato trasferito in ospedale in elisoccorso a Bergamo in condizioni critiche, secondo le prime informazioni raccolte. Sul posto per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Breno e i tecnici dell’Ats.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia