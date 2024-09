Cade dal sottotetto a Darfo, secondo morto del lavoro in due giorni

Quello di Riccardo Gozzi, dipendente della Damioli di Darfo, è il terzo decesso in una settimana. Avrebbe compiuto 50 anni fra due giorni

Riccardo Gozzi aveva 49 anni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Una soletta che crolla, un sacco di plastica che si stacca, una caduta nel vuoto per oltre otto metri. Le dinamiche sono diverse, è l’esito che non cambia. Ogni volta è una tragedia. Ma quando nella nostra provincia in una sola settimana si registrano tre morti sul lavoro, di cui le ultime due in meno di 48 ore, e un gravissimo infortunio, allora il fenomeno assume dimensioni completamente diverse e si mostra per quello che è: una piaga sociale sulla quale bisogna intervenire con urgenza. L’ulti