Cade da un tetto a Leno, grave un operaio di 22 anni

Cade da un’altezza di cinque metri, grave un operaio di 22 anni. Il lavoratore, dipendente di una ditta esterna, era intento a ispezionare le perdite sul tetto di un’azienda in via Tartaglia a Leno quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sarebbe precipitato a terra.

Sul posto oltre ai carabinieri della stazione di Leno sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato l’operaio in codice giallo alla Poliambulanza.