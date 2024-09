Cade da cavallo a Polpenazze: grave un 45enne

Grave infortunio nel pomeriggio in un maneggio di Polpenazze. Un uomo di 45 anni infatti è rimasto a terra privo di conoscenza dopo una caduta da cavallo in una struttura in località Bottenago.

I soccorsi

Per soccorrerlo sono intervenuti medici e infermieri del 118 oltre all'elisoccorso decollato da Montichiari. I carabinieri sono sul posto per capire come sia avvenuto l'incidente.