Cade da 4 metri da un’impalcatura a Sirmione: grave un operaio

Stava effettuando dei lavori su un’impalcatura a Villa Callas l’operaio di 37 anni precipitato questa mattina in centro storico a Sirmione: è stato ricoverato in codice rosso con vari traumi dopo la caduta da quattro metri d’altezza. È accaduto attorno alle 8.30 nell’edificio che ospita una serie di appartamenti in via Caio Valerio Catullo: siamo quasi di fronte ad Aquaria.

Allertato il 112, sul posto sono giunte un’ambulanza di Valtenesi Soccorso e un’auto medica, oltre ai Carabinieri del nucleo Radiomobile e il personale di Ats. L’uomo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Brescia in gravi condizioni, ma non dovrebbe essere in imminente pericolo di vita.