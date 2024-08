Cade da 4 metri a Gardone Valtrompia, operaio muore in ospedale

Non ce l’ha fatta Paolo Gatta, il 53enne di Gardone Valtrompia che lunedì 12 agosto era rimasto vittima di un incidente sul lavoro nella sede del Banco nazionale di prova delle armi portatili, al civico 23 di via Mameli nel Comune valtrumplino. È morto oggi alla Poliambulanza, dove era stato ricoverato subito dopo l’infortunio.

L’uomo faceva parte di una squadra di manutentori che era al lavoro all’interno della fabbrica, chiusa per ferie fino a lunedì 26 agosto. Il 53enne si era recato su un soppalco per controllare un aspiratore quando, per cause che sono in corso di accertamento, è caduto da circa 4 metri di altezza. Immediata la chiamata ai soccorsi sanitari, che hanno disposto il ricovero alla Poliambulanza per la frattura di alcune vertebre e un forte trauma cranico.

Dopo l’arrivo in ospedale l’operaio è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa e, successivamente, messo in coma farmacologico. L’intervento tempestivo non è però servito a salvargli la vita.

Secondo quanto riportato da alcune persone vicine alla famiglia, pochi anni fa l’uomo aveva avuto un infarto, dal quale però pareva essersi rimesso. Non è quindi ancora chiaro se la caduta possa essere stata causata da un altro malore oppure se all’origine vi siano altre cause.