Cade in un canalone in Val Paghera, donna ricoverata a Sondalo

Brutta avventura per una donna di 54 anni che in tarda mattinata è stata vittima di un incidente in montagna. La 54enne stava percorrendo un sentiero in direzione di Cresta Salì, quando è scivolata lungo un canalone compiendo una lunga caduta. Il fatto è accaduto a circa 2.300 metri in un suggestivo itinerario escursionistico sopra Vezza d'Oglio in Val Paghera.

Le condizioni meteo pessime non hanno permesso a due elicotteri dei soccorsi di accedere alla zona a causa delle dense nubi basse sulla montagna. I soccorritori sono dovuti atterrare ad una certa distanza e coprire buona parte della strada a piedi sino a raggiungere la ferita che era comunque cosciente nonostante diverse lesioni. La donna è stata recuperata e portata all'elisoccorso che l'ha trasportata in ospedale a Sondalo dove è stata ricoverata. Le sue condizioni sono considerate serie, ma non è in pericolo di vita.

Il luogo dove è avvenuto l'incidente è una meta preferenziale degli escursionisti per le sue fortificazioni della grande guerra e la vista panoramica. Il percorso classico parte dal Rifugio alla Cascata (1.460 m) e sale attraverso la Piana dei Morei, offrendo un'escursione di interesse storico e paesaggistico.