Cade dalla bici a Toscolano Maderno: grave un 67enne

Un uomo di 67 anni, turista austriaco in vacanza sul Garda, è rimasto ferito gravemente a Toscolano Maderno cadendo dalla bici questa mattina.

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 9 e da quanto ricostruito dalla Polizia locale il 67enne avrebbe fatto tutto da solo. È successo lungo via San Giorgio, appena prima del Villaggio Turistico Brolo, quasi all’incrocio con via Golf.

L’uomo ha riportato un trauma cranico e altri traumi al volto e a una gamba: l’elisoccorso di Verona lo ha portato all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso. Non è in pericolo di vita.