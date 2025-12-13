Un cadavere nel lago di Garda, per gli inquirenti si tratta di un suicidio
L’uomo, un 75enne, era vestito e con la testa rivolta verso il fondale: La segnalazione è arrivata alla Sala operativa della Guardia Costiera
Il corpo senza vita di un uomo di 75 anni è stato individuato nelle acque del Lago di Garda all’altezza del sorgitore di Manerba. La segnalazione è arrivata alla Sala operativa della Guardia Costiera del Lago di Garda, che ha immediatamente attivato i soccorsi.
Il corpo, recuperato dall’acqua e portato in banchina, è stato affidato alle cure del personale sanitario, che ne ha constatato il decesso.
Per gli inquirenti che hanno svolto le prime indagini l’ipotesi più probabile è il suicidio.
