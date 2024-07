Il cadavere di una donna è stato recuperato nel lago di Garda, a Tremosine

Il corpo senza vita di una donna è stato segnalato nel pomeriggio di oggi da un diportista che stava passando con la sua imbarcazione sul lago di Garda, a poche decine di metri dalla costa di Tremosine.

Il corpo era riverso in acqua e non dava nessun segno di vita. Guardia costiera e Vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere e il medico di Areu ha constatato il decesso.

Le prime informazioni

La donna non aveva addosso documenti e nella zona non risulterebbero denunce di scomparsa di signore di quell'età. Sul corpo non ci sono segni di violenza e dal primo esame la causa della morte sarebbe l'annegamento. Secondo una prima ipotesi, potrebbe aver accusato un malore ed essere stata trascinata dalla corrente dopo essersi accasciata in acqua.

I carabinieri sono al lavoro per dare un nome alla persona deceduta e capire cosa le sia accaduto. La donna è stata ritrovata cadavere ancora con i vestiti addosso e senza segni compatibili con l’omicidio e neppure con un suicidio.