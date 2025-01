Cacciatori alla base militare di Ghedi per salvaguardare le lepri

Gianantonio Frosio

All’operazione hanno partecipato 50 posatori e 200 battitori. Sono stati recuperati 63 esemplari poi liberati nelle zone di ripopolamento

All'interno della base militare 250 cacciatori per catturare le lepri - © www.giornaledibrescia.it

«Caccia» alla lepre all’interno della «casa» dei Diavolo Rossi: un’operazione per salvaguardare gli animali. I cacciatori dell’Ambito sono entrati alla base di Ghedi, sede del 6° Stormo dell’Aeronautica militare, per catturare le lepri. E ne hanno prese 63. Il progetto «All’operazione - spiega Dario Saleri, comandante della Polizia provinciale - hanno partecipato 250 cacciatori: 50 posatori, che hanno sistemato le reti e riposto le lepri nelle cassette di legno per le operazioni di controllo san