Caccia e pesca, nel Bresciano 43 persone denunciate e 500 multe nel 2025

La lotta contro il bracconaggio continua a essere un tema importante nel Bresciano. Recentemente un bracconiere è stato sorpreso dalla Polizia provinciale mentre esercitava un'attività venatoria con una carabina munita di silenziatore artigianale, mezzo vietato e privo delle necessarie autorizzazioni.

Leggi anche Caccia di notte nei boschi di Casto: denunciato bracconiere 33enne

Le attività di vigilanza

Questo episodio rappresenta solo l'ultimo di una serie di interventi effettuati dal Nucleo ittico venatorio della Polizia Provinciale nel 2025, un anno caratterizzato da un'intensa attività di vigilanza e contrasto agli illeciti.

Guidati dal comandante Dario Saleri, gli agenti del Nucleo hanno dimostrato un impegno costante nella salvaguardia del territorio, affrontando non solo le problematiche legate alla caccia e alla pesca, ma anche emergenze sanitarie come la Peste Suina Africana e la West Nile Disease.

Leggi anche Smantellato sistema di bracconaggio: denunciato un uomo in Valsabbia

Con un organico composto da soli 32 operatori, il Corpo ha gestito ottenuto risultati notevoli: 43 denunce all'autorità giudiziaria, 362 multe per reati venatori e 145 nel settore della pesca.

Il 2025

Il 2025 è stato anche un anno cruciale per il controllo delle specie invasive e la gestione della fauna selvatica. Per contenere la diffusione della peste suina africana, sono stati abbattuti 208 cinghiali.

Contestualmente, l'attività di recupero animali feriti ha visto più di 2000 interventi di soccorso, coinvolgendo ungulati e rapaci in difficoltà, consegnati ai Centri di Recupero Animali Selvatici.

Il lavoro degli agenti non si limita alla repressione: sono stati effettuati 120 rilievi per il monitoraggio venatorio e gestiti 36 casi di predazione da parte dei grandi carnivori, fattori cruciali per garantire la sicurezza degli allevatori.

Questo bilancio conferma il Nucleo come presidio indispensabile per la gestione della biodiversità e della sicurezza rurale, ha dichiarato il Consigliere delegato Daniele Mannatrizio, esprimendo gratitudine verso i cittadini che collaborano attivamente con segnalazioni tempestive.