Bus e metro cambiano l’orario per la settimana di Pasqua

Le scuole chiuse e le festività pasquali fanno rimodulare gli orari di bus e metro da questo giovedì e fino al 2 aprile.

Il servizio di metropolitana seguirà la frequenza feriale non scolastica e, nella domenica di Pasqua e nel lunedì di Pasquetta, sarà in vigore l’orario festivo.

Il servizio autobus, invece, seguirà un orario stilato ad hoc per il periodo e a Pasqua e Pasquetta quello festivo. Non solo: a Pasqua il servizio autobus terminerà alle 13, con ultimo passaggio in centro alle 12.30. È possibile consultare l’orario pasquale nella sezione orari del sito oppure tramite Bresciapp!, l’applicazione dedicata alla città di Brescia.

A Pasqua e Pasquetta, poi, sarà a disposizione di cittadini, utenti del trasporto pubblico e turisti l’Infopoint Turismo e Mobilità di via Trieste 1 che sarà aperto dalle 9 alle 17. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Customer Care aziendale – attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle 7.30 alle 22 – chiamando il numero 030.3061200, scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 340.0702227, una mail customercare@bresciamobilita.it.

È possibile anche informarsi e chiedere precisazioni sulle pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità di Facebook e Twitter.