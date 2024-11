Bullismo, una madre: «Mia figlia si tagliava per il dolore delle minacce»

La ragazza ha raccontato tutto ai genitori dopo aver assistito allo spettacolo Coltiv@rete, messo in scena dal poliziotto e scrittore Domenico Geracitano

L'intervista alla mamma della ragazza vittima di bullismo al Tg Preview

Ha iniziato a ferirsi le braccia e le gambe con un coltello, sperando che il dolore fisico attenuasse la sofferenza, troppo grande per i suoi dodici anni, generata dalle prese in giro e dalle minacce delle compagne di classe. Aveva anche cominciato a pensare di farla finita, di non poter più vivere con questo peso. Poi, lo scorso 27 giugno, ha assistito allo spettacolo Coltiv@rete, messo in scena al Vittoriale dal poliziotto e scrittore Domenico Geracitano e non ha retto allo sconforto. Con la P